В Татарстане юрист-домосед сядет в тюрьму из-за лени. Дальше рассказывать лень

Суд вынес приговор адвокату из Альметьевска, которая в один момент решила не исполнять свои обязанности и «забила» на работу. По информации телеграм-канала Mash, женщина, взяв очередное дело, просто перестала приходить на заседания.

Она придумывала разные причины, подделывала документы и каждый раз рассказывала все новые и новые истории, из-за которых не может прийти в суд. При этом клиент думал, что с делом все в порядке и процесс идет.

Но когда дело было проиграно, подзащитный проверил процесс рассмотрения в Интернете и понял, что все это время на его защиту никто не приходил.

Сообщается, что юристу-домоседу вынесли приговор в виде трех лет лишения свободы в колонии.