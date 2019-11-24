«Я люблю своих детей, но...»: казанские мамы рассказали о наболевшем

"Материнство прекрасно, это счастье!" - думают многие женщины, еще не ставшие матерями. Вы и правда будете любить своего ребенка больше всего на свете, но все не так сказочно. За то время, пока вы были совсем детьми, ваши мамы думали за двоих. И если тогда у них наверняка дергался глаз от каждой вашей выходки, то сегодня они вспомнили эти моменты с нежностью и теплотой.

Материнство - труд, и в честь праздника редакция напомнит казанцам, за что сегодня нужно поблагодарить свою маму!

"Я люблю своего сына, но однажды он вытащил все специально купленные подарочные пакеты (около 50 штук!), набрал в них воды и кидал из окна. И после этого умудрился убеждать меня в том, что это сделал не он, просто у соседей такие же пакеты были. А наши просто потерялись." - Кира, 27 лет.

"Я люблю свою дочь, но иногда мне приходилось терпеть слишком много капризов. Вика плакала каждый раз, когда я отнимала у нее ножницы или что-то острое. Вот почему играть с опасными предметами им интереснее всего?!" - Анна, 28 лет.

"Я люблю своих детей, но они приводят домой собачек! Они их кормят и моют, пока меня нет дома. Каждую неделю у нас временно прописывается новый питомец. И да, конечно вся ванна в собачьих волосах, а быть уверенной в том, что из тарелок не отобедала ни одна собака точно уже нельзя..." - Маргарита, 32 года.

"Я люблю своего сына, но это же невыносимо, когда весь день ребенок хочет только играть в одну и ту же игру!" - Тамара, 24 года.

"Я люблю своих детей, но каждый раз, когда я захожу в магазин с 4-мя детьми одновременно я вывожу продавщицу из себя одним своим присутствием. Хотя дети и ведут себя довольно прилично" - Елена, 39 лет.

"Я люблю свою дочь, но ее стремление быстрее стать хозяйственной помощницей имеет не очень веселые последствия. Как то раз она решила перегладить все простыни и полотенца. Но сделала она это на диване, потому что доска для глажки слишком высокая. Естественно, она его прожгла. Но она не только хозяйственная, но и очень смекалистая - умудрилась скрывать это от меня почти две недели." - Наталья, 30 лет.

"Я люблю своего сына, но однажды он решил помыть полы моей любимой блузкой...которую я только что погладила специально перед выходом. И вот он смотрит на меня своими довольными глазами и с полной уверенностью, что сегодня он - помощник! И что мама будет счастлива, но вот только у мамы почему то начало краснеть лицо..." - Ирина, 28 лет.