В РТ женщина выбросила мертвого любовника, когда от него пошел трупный запах

Лениногорский городской суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в убийстве своего любовника.

Следствием установлено, что сожители поругались и дама схватилась за нож. Она нанесла мужчине один удар ножом в шею, он скончался на месте. Женщина прикрыла труп своими вещами и оставила в квартире. Через пять дней, когда тело начало источать трупный запах, дама решила избавиться от него. Она обернула труп любовника в плотную штору и спустила в подвал. Помыла квартиру от крови и выкинула нож.

После этого она заявилась в квартиру к матери убитого и украла ноутбук и личные документы своей жертвы. Позже обвиняемая познакомилась с 57-летним мужчиной, он пригласил ее к себе домой. После алкогольной вечеринки мужчина заснул, а подсудимая похитила его вещи и скрылась.

«В судебном заседании подсудимая в совершении убийства вину не признала, пояснила, что удар нанесла, защищаясь от ударов сожителя», - сообщили Prokazan.ru в пресс-службе суда.

Суд приговорил ее к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.