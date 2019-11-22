ФСБ: В Татарстане задержали исламистов, готовивших свержение власти

Сотрудники ФСБ задержали в Татарстане, Москве и Тюменской области 2 главарей и 7 участников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в России. Об этом сообщили сегодня в Центре общественных связей ведомства. Сообщается, что операция была совершена совместно с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии.
Задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания всемирного халифата и направленную на насильственное свержение власти.
«Кроме того, указанными лицами велась целенаправленная работа по формированию в регионах России сетевых закрытых структур МТО (международной террористической организации – прим.ред.), решались задачи, связанные с финансовым обеспечением противоправной деятельности», - говорится в пресс-релизе ФСБ.
Также сообщается, что на собраниях задержанные вербовали в свои ряды местных мусульман. При задержании у исламистов изъяли большее количество запрещенных в России пропагандистских материалов. Также оперативниками были изъяты средства связи и электронные носители информации.
На данный момент следователи завели уголовные дела, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
комментарии
И не такие признавались!
Вот, например, Туполев после допроса в этой же самой структуре - добровольно признался что он американский шпион и готовил теракты, Бартини - что итальянский и готовил диверсии, Королев - что английский и готовил покушения на политических деятелей страны, Марк Галлай - что немецкий и занимался вредительством а Поликарпов - что польский и что занимался саботажем.
Вот и эти тоже так же все подпишут "добровольные признания", вот увидите!
Нет негров - нет расизма, а где нет ислама - там нет исламского терроризма.
И не такие признавались!
Вот, например, Туполев после допроса в этой же самой структуре - добровольно признался что он американский шпион и готовил теракты, Бартини - что итальянский и готовил диверсии, Королев - что английский и готовил покушения на политических деятелей страны, Марк Галлай - что немецкий и занимался вредительством а Поликарпов - что польский и что занимался саботажем.
Вот и эти тоже так же все подпишут "добровольные признания", вот увидите!
Нет негров - нет расизма, а где нет ислама - там нет исламского терроризма.
патом аказываится что они ибут тахир.