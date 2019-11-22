ФСБ: В Татарстане задержали исламистов, готовивших свержение власти

Сотрудники ФСБ задержали в Татарстане, Москве и Тюменской области 2 главарей и 7 участников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в России. Об этом сообщили сегодня в Центре общественных связей ведомства. Сообщается, что операция была совершена совместно с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии.

Задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания всемирного халифата и направленную на насильственное свержение власти.

«Кроме того, указанными лицами велась целенаправленная работа по формированию в регионах России сетевых закрытых структур МТО (международной террористической организации – прим.ред.), решались задачи, связанные с финансовым обеспечением противоправной деятельности», - говорится в пресс-релизе ФСБ.

Также сообщается, что на собраниях задержанные вербовали в свои ряды местных мусульман. При задержании у исламистов изъяли большее количество запрещенных в России пропагандистских материалов. Также оперативниками были изъяты средства связи и электронные носители информации.

На данный момент следователи завели уголовные дела, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.