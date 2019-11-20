Стало известно, когда начнут строить трассу Москва – Казань

Строительство первого участка платной автодороги Москва – Казань начнется во втором полугодии 2020 года. Сообщает ТАСС со ссылкой на выступление вице-премьера России Максима Акимова на заседании правительственной комиссии по транспорту. Первым будет построен участок от Москвы до Владимира.

Акимов назвал строительство магистрали М-12 «грандиозной историей». Строительство трассы разбили на этапы, первый этап включает два участка – от Москвы до Владимира с обходом Владимира и южный обход Казани. На строительство всей трассы выделят 730 млрд рублей.

«В не менее грандиозную историю мы включаемся со следующего года, приступая к строительству М-12 - магистрали Москва - Казань. Вчера я доложил президенту страны, Путину Владимиру Владимировичу, о том, что со следующего года открывается полноценное финансирование и со второго полугодия мы начинаем стройку от Москвы до Владимира", - отметил вице-премьер.

Напомним, расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час. Дорога будет четырехполосной, ее протяженность составит 729 километров – из них 142 километра пройдет по территории Татарстана. Стоимость проезда для легковушек по платной трассе не превысит 2,5 тысячи рублей. Магистраль должны построить к 2024 году.