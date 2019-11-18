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Фото pixabay.com

Стала известна расчетная скорость движения на трассе «Казань-Москва»

Cегодня, 21:29 24 0 Автор: prokazan.ru

Расчетная скорость движения по трассе "Москва - Нижний Новгород - Казань" составит 120 километров в час. Такую цифру назвали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Участок скоростной автодороги планируют построить к 2024 году, она будет 4-полосная, полная протяженность составит 729 километров, по территории Татарстана пройдет 142 километра. Напомним, что скоростная трасса будет платной: стоимость проезда для легковой машины, по расчетам, не превысит 2,5 тысяч рублей.

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