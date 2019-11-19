Вовсе не унылая пора: как скрасить осенние будни?

Осень полностью вступила в свои права, а кое-где уже выпал первый снег. С одной стороны, это значит, что долгие прогулки без спланированных маршрутов лучше оставить до весны, а с другой — есть повод задуматься о том, как разнообразить выходные, даже когда погода за окном не радует.

Невозможно всегда быть в курсе всех интересных мероприятий, проходящих в Казани, и здесь очень кстати придется смартфон с 4G интернетом. Он поможет найти события и уютные места поблизости, придумать собственный осенний маршрут по городу.

Мы собрали несколько идей, идеально подходящих для того, чтобы запастись позитивными эмоциями перед зимой. Примечательно в них то, что не придется далеко ехать и тратить много времени и денег — будет достаточно лишь продуманного плана и маленьких хитростей.

Разумеется, в дождь хочется остаться дома — но это не повод скучать, ведь в жилых районах теперь еще больше мобильного интернета, с которым легко выбрать занятие по душе. Например, быстро найти на кулинарных сайтах оригинальный рецепт осеннего пирога и устроить уютное чаепитие, или за пару минут скачать романтичный фильм и устроить просмотр, завернувшись в плед с чашкой горячего какао.

Ну а если сидеть дома все же наскучит, всегда можно открыть карту и найти приятное местечко неподалеку. Это не займет много времени, ведь Билайн увеличил скорость мобильного интернета во всех районах Казани. Оператор сделал акцент и на расширение емкости 4G сети в новостройках – новые базовые станции запущены в жилых комплексах, среди которых «Арт Сити», «Триумф», «Скайлайн», «Green City», «Весна», «Садовое кольцо» и «Молодежный».

Торговые центры с приходом холодов становятся местом притяжения горожан. Здесь можно приобрести все необходимое и заодно развлечься: встретиться с друзьями, сходить в кафе или кино. А смартфон сделает этот процесс быстрым и удобным. С ним можно купить билет онлайн, чтобы не ждать в очереди у кассы кинотеатра, и пользоваться электронными дисконтными картами вместо десятка пластиковых и даже получать бонусы в мобильных приложениях любимых ресторанов.

Например, посетители торгового центра «Мега» могут оценить все возможности мобильного интернета для покупок и для общения. Благодаря установки внутренних распределенных систем покрытия связью увеличилась скорость мобильного интернета внутри магазинов, на зоне фудкорта и в новой Модной галерее. Сейчас селфи из примерочных и голосовые сообщения с рассказами о первых впечатлениях от покупки улетают еще быстрее!

Осень умеет радовать теплыми днями и красивыми пейзажами, которые настраивают на романтический лад. Так что самое время отправляться на прогулку со своей половинкой!

А чтобы не замерзнуть и сделать день незабываемым, можно с помощью смартфона составить небольшой квест по паркам с финальной точкой в уютном кафе с круассанами и горячим шоколадом. Пусть в каждом пункте маршрута спутника или спутницу ждет милый сюрприз — комплимент, факт о вашей истории знакомства или милый сувенир. А фотографии с этой прогулки будут радовать яркими воспоминаниями, ведь 4G интернет поможет делиться в социальных сетях романтичными снимками с подписчиками.

Осень традиционно ассоциируется с учебой, получением новых навыков или новым увлечением. И даже если школа и университет уже позади, мобильный интернет открывает возможности для самостоятельного изучения любой интересующей темы и даже науки. Особенно удобно то, что заниматься этим можно даже в дороге. Сейчас доступны приложения с отличным набором аудиокниг, различные онлайн-курсы и подборки из видеолекций. Билайн с начала года запустил дополнительные базовые на более чем 100 дорожных магистралях Казани, так что теперь прокачивать новые скиллы можно по пути домой или на встречу.

Современные студенты не представляют повседневной жизни без смартфона и планшета: в соцсетях и мессенджерах кипит жизнь ничуть не хуже реальной. И даже в учебные будни хочется оставаться на связи с друзьями и радовать подписчиков новым оригинальным контентом. Правда, записывать видео для блога на природе может быть слишком холодно, да и темнеет осенью раньше. А в кафе слишком шумно... Но есть хорошая новость: 4G интернет в учебных корпусах Казанского (Приволжского) Федерального Университета и Казанского государственного медицинского университета стал еще лучше — так что прямой эфир, посвященный университетской жизни, получится провести прямо во время длинного перерыва или после пар.

Осень — пора хлопот и для старшего поколения. После дачного сезона самое время разобраться с домашними делами, сделать заготовки на зиму и проверить здоровье. И здесь пожилым людям на помощь приходит смартфон: ведь согласно исследованию Росстата, половина россиян старше 55 лет постоянно пользуется мобильным интернетом. Он позволяет не только оставаться на связи с близкими, но и просматривать на YouTube выпуски любимой кулинарной передачи, а также оплачивать счета, записываться к врачу и заказывать продукты на дом.

Кстати, в новой тарифной линейке от Билайн есть специальные предложения для семьи и для дома. В них к безлимитному мобильному интернету, большому пакету минут добавляются бесплатно услуги домашнего интернета и телевидения*. А главное, в семейной тарифной линейке предусмотрена возможность делиться своими пакетами минут, интернета, смс с близкими и не ограничивать себя в общении и развлечениях!

Обновление сети 4G — хороший повод протестировать возможности смартфона в те моменты, когда так необходимо добавить красок осенним будням. С начала года Билайн на 45% увеличил число 4G базовых станций, обеспечивающих стабильной связью жителей Казани**. Новые вышки позволили увеличить емкость сети для проживающих и работающих во всех районах города. При этом можно выделить Советский район по самому большому числу улиц, где были построены новые объекты инфраструктуры сотовой сети.

Быстрый мобильный интернет поможет купить билеты на долгожданную премьеру, заказать ужин домой или найти новое место по отзывам, заказать новые вещи с примеркой и сделать эту осень по-настоящему особенной.

* более подробная информация об обновленных тарифах доступна на www.beeline.ru

** по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»