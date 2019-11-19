В Казани хотят установить еще одно колесо обозрения. Горожане идею не поддержали

В парке имени Урицкого может появиться колесо обозрения. С инициативой установить аттракцион выступил частный инвестор. Предполагается, что высота аттракциона составит 36 метров. Идею установки колеса с жителями района уже обсуждали представители Дирекции парков и скверов Казани, причем большая часть опрошенных выступили против появления такого объекта в парке Урицкого.

Пост о колесе обозрения опубликовала в своем Инстаграм Дирекция парков и скверов, однако и здесь поддержки жителей не нашли:

"Колесо на то и называется колесом обозрения, что с него есть, что обозревать. Что будем обозревать в районе парка Урицкого?"

"Зачем это уродство в красивом тихом парке? Да и вокруг смотреть нечего. Просто очередное зарабатывание денег( против!"

"Я против. Зачем в каждом парке это нужно? Лучше привести в порядок остальные небольшие, но при этом необходимые населению, парки и скверы- Сад рыбака к примеру когда уже планировали реконструировать! А воз и ныне там! Набережная от речпорта! Да и мало ли обьектов"

"Может лучше чем добавлять эту громадину в парк уделить внимание на сохранение зеленой зоны в парке"

"нет, не стоит. представьте, что откроется с 36 метровой высоты: не всегда прекрасные кровли домов и частные балконы, железная дорога второстепенного для города значения, а значит, куча путей, огромная территория тц Лента, улица Тэцевская во всей своей промышленной красе, московский рынок - тоже зрелище не особо эстетично. Если думаете, что с этой высоты город будет, как на ладони, то это заблуждение - 36 метров это чуть выше 9-тиэтажки" - пишут казанцы.

Добавим, что сейчас на сайте мэрии города можно проголосовать "за" или "против" установку колеса обозрения, опрос продлится до 25 ноября.