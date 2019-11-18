Международный фестиваль духовых инструментов "Фанфары Казани" стал одним из лучших туристических событий России в области культуры за 2019 год. Фестиваль занял второе место по итогам национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2019, сообщают в Госкомитете РТ по туризму.

Напомним, что фестиваль "Фанфары Казани" прошел уже в 8 раз, этим летом в городе было дано более 40 концертов, участниками стали 19 коллективов и более 700 музыкантов оркестров из России, Болгарии и Казахстана.

Всего республику на конкурсе представляли 13 проектов, два из них получили гран-при. Это Спасская ярмарка в Елабуге и интерактивная площадка "Мельница в Туган Авалым".