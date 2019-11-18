В Татарстане в пожаре в частном доме сгорел мужчина

Вчера на улице Щорса в Бугульме произошел крупный пожар. Горел частный одноэтажный бревенчатый дом. К приезду спасателей огнем была полностью охвачена кровля. Была угроза, что потолок обрушится.

Пожарным удалось оперативно потушить огонь, но в ходе разбора сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело 71-летнего мужчины.

«Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.