В Татарстане ревнивый парень изрезал всю одежду бывшей девушки

Суд вынес приговор 23-летнему жители Буинска по статье «умышленное уничтожение чужого имущества».

Установлено, что 7 августа этого года парень пришел в съемную квартиру бывшей девушки и кухонным ножом порезал всю ее одежду. В результате пришли в негодность более 40 предметов гардероба. Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей.

«Свою вину подсудимый полностью признал, объяснив свои действия ревностью. Суд приговорил его к штрафу в размере 5 тысяч рублей в доход государства», - сообщили в районной прокуратуре.