«Мы ждем вас с бро в Казани!»: кота Виктора пригласили в столицу РТ

В "Фейсбуке" Сергея Иванова, председателя Госкомитета по туризму РТ, появился пост под названием "Kazan is the Cat Friendly City". В нем Иванов приглашает приехать в Казань кота Виктора, которого ранее не пустили в самолет из-за слишком большого веса.

"Миша, нас растрогала ваша история с Виктором. Читая этот пост, сопереживали всем нашим Госкомитетом.

Ждем вас с бро в Казани! Коты здесь, как видите не только не "багаж", но и целая история.

Мы тут пообщались, самые удобные билеты вам с радостью предоставит татарстанский туроператор, а самое уютное жилье Отель Давыдов." - пишет руководитель комитета. (орфография и пунктуация автора сохранена)

Напомним, что ранее россиянин Михаил Галин написал в своих социальных сетях пост с рассказом о том, как его кота не пустили на рейс из-за слишком большого веса. Чтобы улететь, хозяину пришлось подменить своего питомца на контроле на похожее животное, но меньшего веса. После этого "Аэрофлот" аннулировал бонусные мили у Галина.