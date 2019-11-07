Россиянина не пустили в самолет из-за слишком толстого кота

О трудностях перелета в своем Фейсбуке рассказал пассажир Михаил Галин. Мужчина со своим котом по кличке Виктор летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Приземлившись в России, хозяин с животным пошли на регистрацию, где и начались сложности:

"Рулетка очереди направила нас к самой ответственной сотруднице аэропорта, которая с сантиметровой лентой перемерила все измерения багажа (первый раз за мои 300+ перелётов), несколько раз поместила каждую сумку на весы и сообщила что кот тоже будет взвешен.

Контрольное взвешивание показало, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг", - пишет Михаил.

На предложение сдать кота в багаж его владелец ответил отрицательно: кот не долетит живым, заверил он. Однако в самолет животное все равно не пускали. Тогда Михаил снялся с рейса, с помощью друзей нашел похожую на Виктора, но меньшей массы кошку и купил новые билеты на самолет. В этот раз, подменив слишком тяжелого кота на его дублершу, молодой человек смог пройти контроль и улететь во Владивосток.