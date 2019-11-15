«Гляжу и ужасаюсь». Казанских девушек осудили за огромные ресницы и целлюлит

Пост казанца в одном из популярных городских пабликов вызвал громкие споры. Мужчина высказался о том, что казанские девушки не ухаживают за собой.

«Гляжу на прекрасный пол в Казани и ужасаюсь, - начал свой крик души местный житель, - У многих огромные нарощенные ногти ярких цветов - 2 тыс, ресницы 4D -2500, при этом убитые напрочь волосы , заплывшая жиром талия, ЦЕЛЛЮЛИТ и т.д.». (орфография и пунктуация автора сохранены).

Мужчина задается вопросом, почему казанские девушки вместо того того, чтобы тратиться на ногти и ресницы, не купят абонемент в фитнес-центр и не уберут «целлюль»?

«Это же намного сделает вас красивее и это истинная красота! А не вот это все искусственное и выглядит соответсвующе, и ведь парни удивляюсь смотрят на таких, это же боевой раскрас , чтобы вы женились на них, а потом все это смоется и останется только заплывшее тело в латексные штанишках!» - возмущается автор.

«А какое вам дело до чужих ресниц, ногтей и целлюлитов? Занимайтесь собой, делайте как считаете нужным, а к другим людям с поучениями не лезьте», - пишут горожане.

«Прежде чем обсуждать женщин, вы на некоторых мужчин взгляните для начала. А потом делайте выводы». «Где вы таких находите. Я всегда вижу красивых девушек, женщин».

«Похоже автор боится в лицо жене это сказать, решил хоть так достучаться», - предполагают комментаторы. «С женщинами все потеряно, жениться не на ком», - пишет один из подписчиков.

А вы как считаете? Ухоженные ли женщины и девушки живут в Казани?