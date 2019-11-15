Хәл итәр вакыт: интернет-магазин выпустил футболку с надписью на татарском

Четыре футболки с принтом на татарском, башкирском и мордовских языках появились в ассортименте интернет-магазина протестного мерча "Protestore".

На всех языках написаны две фразы: "Время действовать" - по-татарски и мордовски, и "Сопротивление" - по-мордовски и башкирски. Надписи расположены на белом фоне и обрамлены национальным орнаментом.

Создатели утверждают, что цель выпуска такой коллекции - напомнить, что " Язык — важнейший признак независимости, на который федеральные власти периодически совершают набеги". При этом к сепаратизму авторы идеи не призывают.

10% с каждой проданной в магазине вещи в качестве пожертвования отправляются в независимый правозащитный медиа-проект про политические преследования в России ОВД-Инфо.