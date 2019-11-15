В казанском хосписе умерла онкобольная девушка, искавшая новую семью своему сыну

Сегодня в казанском хосписе в три часа ночи остановилось сердце 31-летней Айгуль Фазыйловой. Ее 7-летний сын Амир был рядом с мамой и смог с ней попрощаться. Последние сутки женщина была в коме, она умерла, не приходя в сознание.

«У Айгуль была диагностирована IV стадия рака, но молодая женщина боролась до конца - ради сына. Врачи и сотрудники хосписа были рядом и делали все, чтобы максимально облегчить последние часы. К счастью, у Айгуль было много друзей, которые тоже сделали для нее все возможное и невозможное», - говорится в сообщении казанского хосписа.

Напомним, женщине диагностировали рак груди в 2014 году. Девушка стала героиней программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, она искала приемную семью для своего сына Амира, боясь, что после ее смерти мальчика отправят в детский дом.

Опеку над мальчиком оформила тетя девушки. У нее и жил Амир последние месяцы, пока Айгуль была в хосписе.

Выражаем соболезнования родным.