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Фото vk.com

В казанском хосписе умерла онкобольная девушка, искавшая новую семью своему сыну

Cегодня, 12:09 750 2 Автор: prokazan.ru

Сегодня в казанском хосписе в три часа ночи остановилось сердце 31-летней Айгуль Фазыйловой. Ее 7-летний сын Амир был рядом с мамой и смог с ней попрощаться. Последние сутки женщина была в коме, она умерла, не приходя в сознание.

«У Айгуль была диагностирована IV стадия рака, но молодая женщина боролась до конца - ради сына. Врачи и сотрудники хосписа были рядом и делали все, чтобы максимально облегчить последние часы. К счастью, у Айгуль было много друзей, которые тоже сделали для нее все возможное и невозможное», - говорится в сообщении казанского хосписа.

Напомним, женщине диагностировали рак груди в 2014 году. Девушка стала героиней программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, она искала приемную семью для своего сына Амира, боясь, что после ее смерти мальчика отправят в детский дом.

Опеку над мальчиком оформила тетя девушки. У нее и жил Амир последние месяцы, пока Айгуль была в хосписе.

Выражаем соболезнования родным.

 

комментарии

Горожанин
0
15 ноября 2019
12:30
Бедная девушка, как разрывалось ее сердце оставляя сына... пусть земля будет пухом... Будьте все здоровы и счастливы!!!
Русский обыватель
2
15 ноября 2019
12:38
Утин даже не помог ей. Все что надо знать казанцам про эту власть.

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