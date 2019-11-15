Кустурица, спектакль 18+ и «heavy dance»: куда сходить в Казани 16 и 17 ноября

Грядущие выходные в Казани обещают быть максимально активными и музыкальными. Мы собрали несколько заметных событий этого уик-энда в одной подборке. Выбирайте, куда сходить!
Никто не будет прежним: закрытие сезона на Фабрике Алафузова
В эту субботу арт-пространство закроет сезон огненной вечеринкой, на которой сыграют резиденты промо-группы "Крыша Мира" Dr.SPY.DER & Mr.FISH. "На целую ночь пространство мануфактуры превратится в уникальный event-клуб с декорациями, специальным светом и мощным звуком" - обещают организаторы. Как обычно, вечеринка продлится до утра.
Когда - 16 ноября
Где - Гладилова, 55 а
Во сколько - 22:00
Вход - 400 репост / 600 стандарт / 1000 приорити
Балканский румбо-рок-н-ролл: Эмир Кустурица и The no smoking orchestra
В воскресенье в "Пирамиде" выступит сербский музыкант, актер и режиссер Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra. Балканские плясовые румбо-рок-н-рольные мотивы и весьма эмоциональные аккорды не дадут заскучать!
Когда - 17 ноября
Где - Московская, 3
Во сколько - 18:00
Вход - 2000 - 5000 рублей
Переосмысление известных мест Казани: презентация книги "Изобретатель миров"
В эту субботу в "Смене" презентуют книгу "Изобретатель миров". Ее авторы - команда казанского журналиста Александра Шагулина - называют книгу "арт-историей". Героями стали друзья журналиста, а над самим проектом целый год работала группа художников, дизайнеров и фотографов. В качестве локаций "изобретатели миров" выбрали узнаваемые казанские места, которые были переосмыслены: станция метро "Кремлевская", ночной клуб Werk, набережная Казанки.
Когда - 16 ноября
Где - Бурхана Шахиди, 7
Во сколько - 19:00
Вход - бесплатно
Детям и мужчинам вход воспрещен: GOLDEN BOYS в "Театре на Булаке"
Если есть те, кто еще не видел этот спектакль, то в субботу можно его все-таки посмотреть.
Команда неизвестных никому механиков из автосервиса будет бороться за любовь женщин. Какими методами, мы не расскажем, но возрастное ограничение постановки - 18+. В продаже еще есть несколько билетов!
Когда - 16 ноября
Где - Право-Булачная, 13
Во сколько - 17:00
Вход - 800-1200
"Heavy dance music": Trubetskoy в ресторане
В субботу в Казани выступит экс-команда группы "Ляпис Трубецкой" из Минска, коллектив основал бывший вокалист "Ляписов" Павел Булатников. Сами участники группы Trubetskoy называют свой стиль "heavy dance music" — "тяжелая танцевальная музыка".
Когда - 16 ноября
Где - Минская, 9, ТК "Азино", 3 этаж
Во сколько - 21:00
Вход - 1 500 — 2 000
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