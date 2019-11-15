В Казани родился ребенок весом 760 граммов

На прошедшей неделе в Казани родился ребенок, вес которого составил всего 760 граммов. Об этом сообщают в мэрии. Для сравнения, самые маленькие новорожденные в мире весили немногим более 200 граммов. Максимальный вес малыша, который родился в Казани на прошлой неделе - 4 килограмма 760 граммов.

Всего с 4 по 10 ноября в казанских отделах ЗАГС зарегистрировано рождение 292 детей: 151 мальчика и 141 девочки. Самой молодой мамой стала 18 - летняя девушка, возраст самой зрелой мамы – 47 лет.

Наиболее популярными среди детских имен этой недели стали: Амир, София, Арсений, Александр, Ясмина, Малика, Амира, Алмаз, Сулейман, Максим, Тимофей.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Асаф, Аяз, Райхан, Евангелина, Рабия, Айсель, Ариадна, Игнат, Цветана, Юстина.