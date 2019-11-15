В истерике звал маму: в Казани ребенок оказался заперт на балконе 4 этажа

Вчера вечером неравнодушные горожане сообщили в МЧС о ребенке, который в истерике на балконе дома зовет маму и просит о помощи. Ребенок находился на 4 этаже дома 72 по улице Татарстан.

Как сообщили в ведомстве, 6-летний мальчик кричал, говорил, что мамы нет дома, а балконная дверь заперта, была угроза падения ребенка с высоты.

Пожарные и спасатели поднялись по трёхколенной лестнице на крышу пристроя, а затем по лестнице-штурмовке на балкон квартиры. Пока ждали маму ребенка, спасатели его успокаивали и играли с ним. Затем ребёнка передали прибывшей матери, медикам "Скорой помощи" и инспектору ПДН.

