Казанец считает дорожный знак незаконным. Теперь он судится с ГИБДД

Сегодня в Верховном Суде Республики Татарстан состоялось слушание дела об административном правонарушении по статье 12.9 ч.2 - "Превышение установленной скорости движения".

Житель Казани Андрей Жабин 23 июня отправился на свою дачу на Высокой горе. Покинув Казань, не подозревая о наличии нового знака на 16 км. трассы "Казань-Малмыж", водитель по привычке набрал скорость до 84 км/ч. Вскоре Андрей получил уведомление о штрафе за превышение скорости в размере 500 рублей.

Знак на трассе

Жабин свою вину не признает. По словам водителя, на данном отрезке пути никакого населенного пункта нет, установленный знак “Населенный пункт” не отражает реалий действительности. "Рамблер" сообщает: "Согласно правилам ПДД, населенный пункт— это территория, которая является застроенной жилыми домами, въезд и выезд на которую обозначается специальными знаками: знак "начало населенного пункта" и знак "конец населенного пункта". Передвигаться автомобилистам по населенным пунктам можно со скоростью до 60 км/ч. Как утверждает Андрей, в данном районе располагаются сельскохозяйственные угодья, а не жилые дома.

Это уже не первое обращение жителя Казани в суд по данному делу. В октябре судья Выскогорского районного суда Кузнецова Л.В., рассмотрев жалобу Жабина А.Ю. на постановление инспектора ГИБДД МВД по РТ об административном правонарушении, решила оставить жалобу без удовлетворения.

Судья Верховного Суда Республики Татарстан принял решение жалобу Андрея также оставить без удовлетворения. Теперь Андрей поедет в Самарский суд и продолжит отстаивать свою правоту там.