ОСАГО становится доступнее: около 78% казанцев удовлетворены ценой автогражданки

Российский союз автостраховщиков (РСА): Изменения в расчете тарифов ОСАГО в 2019 году позволили снизить цены на «автогражданку» на 5,3% в среднем по стране.

Цель реформы – формирование индивидуального тарифа ОСАГО. Система расчета полиса меняется, автолюбители с разным водительским стажем не будут платить одинаково (благодаря изменениям в расчете КВС). Текущие изменения находят отклик среди россиян – большинство из них осведомлены о реформе, и активно ее поддерживают. Таковы результаты исследования Финансового университета при Правительстве РФ.