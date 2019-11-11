С утра выпил, весь день свободен. В Казани пьяный водитель протаранил забор

Сегодня утром, 12 ноября, в Казани на улице Краснокошайская произошло ДТП.

34-летний водитель за рулем «Лада Гранта», двигаясь со стороны улицы Вахитова, не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался с металлический забор, рассказали Prokazan.ru в ГИБДД Казани.

Как выяснилось, мужчина сел за руль пьяным. К счастью, в аварии никто не пострадал.

«У водителя было установлено алкогольное опьянение 0,423 мг/л. Автомобиль нарушителя будет эвакуирован и помещен на спецстоянку», - сообщили в полку ДПС города. На месте работают сотрудники ГИБДД.