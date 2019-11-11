Стало известно, сколько жители Татарстана будут отдыхать в 2020 году

Минтруд Татарстана утвердил производственный календарь на 2020 год. Жителей республики ожидает 246 рабочих дней и 120 выходных.

В новогодние каникулы татарстанцы отдохнут с 1 по 8 января включительно, выходные дни нас ждут 23 и 24 февраля, 8-го и 9 марта.

Длинные «каникулы» ожидаются на майские праздники – с 1-го по 5 мая и с 9-го по 11-е. Три дня отдохнем на День России – 12-го, 13-го и 14 июня. В ноябре отдыхаем 4-го и с 6-го по 8-е.

Также выходными днями станут дни празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам. По информации Духовного управления мусульман республики, религиозные праздники в 2020 году будут отмечать 24 мая и 31 июля соответственно.