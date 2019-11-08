Жители Казани считают, что жить с детьми в столице РТ некомфортно

Специалисты портала Domofond.ru опросили жителей 200 городов страны. Россиянам предложили оценить инфраструктуру для жизни с детьми в их городах. Оценка по шкале от 1 до 10 складывалась из уровня обустроенности районов, в котором живет респондент.

По данным опроса Казань оказалась на 41 месте из возможных 200: жители столицы РТ оценили детскую инфраструктуру всего на 7 баллов. Разница с оценкой прошлого года составила -0,1 балла.

При этом наиболее удобной для жизни с детьми, по мнению жителей, стала Москва, на втором месте - Санкт-Петербург, на третьем - Красноярск.