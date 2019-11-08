Управление здравоохранения Казани возглавит врач-рентгенолог

В мэрии Казани назвали имя нового главы Управления здравоохранения города. Им стал Владимир Жаворонков, его представили сегодня на деловом понедельнике в городском руководстве. Также Жаворонков будет являться заместителем Министра здравоохранения РТ.

"До этого такого не было. Это говорит о тех задачах, которые стоят перед новым руководителем.<...> Уверены, что послужной список, опыт работы Владимира Владимировича позволят использовать все самое лучшее" - подчеркнул Ильсур Метшин.

Новый руководитель ведомства прошел путь от младшего медбрата в казанской больнице №6 до заместителя главврача Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ. Также он работал хирургом, эндоскопистом и рентгенологом. Добавим, что Владимир Жаворонков является победителем конкурса "Лидеры России".