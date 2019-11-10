Жители Татарстана смогут увидеть крайне редкое астрономическое явление

Сегодня, 11 ноября, жители Татарстана смогут наблюдать редкое астрономическое явление – транзит Меркурия. В следующий раз его можно будет увидеть лишь через 13 лет в 2032 году.

С трех часов дня до девяти часов вечера по московскому времени Меркурий будет находиться на одной прямой между Землей и Солнцем, его можно будет увидеть на фоне солнечного диска.

Директор Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев отметил, что это единственная возможность увидеть Меркурий днем, причем даже без телескопа.

«Так как Меркурий находится очень близко от Солнца, то наблюдать его в любительских условиях в обычное время практически невозможно», - рассказал профессор.

Нефедьев также посоветовал тем, кто будет наблюдать транзит маленькой планеты через телескоп или бинокль, использовать специальные термостойкие фильтры, уменьшающие яркость солнечного света – чтобы не повредить сетчатку глаза.