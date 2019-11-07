Клубы черного дыма: в Казани на проспекте Победы сгорел автомобиль

В Казани прямо под окнами многоэтажки сгорел автомобиль. Инцидент произошел на проспекте Победы. Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях.

Как видно на кадрах, машина расположена в непосредственной близости от жилого дома. Огромные клубы черного дыма поднимались до верхних этажей здания. На месте работали специалисты пожарной охраны, они пытались потушить автомобиль. Однако, судя по интенсивности горения, транспортное средство пострадало очень сильно.

О погибших и пострадавших информации не поступало.