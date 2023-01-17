Пьянство на рабочем месте довело до беды: в Казани строитель под "мухой" искромсал ножом своего коллегу

Накануне, 16 января, в поселке Салмачи в Казани нашли тело 49-летнего мужчины-строителя, буквально искромсанное ножом.

Следователи быстро выяснили, что незадолго до смерти мужчина распивал алкоглья с 34-летним коллегой. Оба трудились на стройке, и возлияния начали на рабочем месте, а продолжили в арендованной квартире одного из них.

Здесь из-за малозначительного повода произошла ссора, в ходе которой строитель помоложе нанес смертельные раны ножом своему сотоварищу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый признался в содеянном, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.