«В сторону »Корстона« сплошная пробка»: Казань встала в дорожных заторах

Сегодняшний рабочий день в Казани закончился масштабными пробками. Одна из крупнейших по состоянию на 18:00 наблюдается на улицах Ершова и Патриса Лумумбы. По данным очевидцев, недалеко от Советской площади произошла авария, из-за чего пробка растянулась на несколько улиц.

Также крупный затор отмечен на перекрестке Гвардейской и Аделя Кутуя, Ямашева и Чуйкова. Затруднено движение на Петра Витера, Тэцевской и участке улицы Васильченко. Очень низкая скорость потока на пересечении Технической и Тимер Юл и Технической и Назарбаева.

Традиционно большое скопление машин наблюдается в центре Казани на улицах Татарстан, Пушкина, Профсоюзная и Щербаковский переулок, "стоит" перекресток Лево-Булачной и Камала. Затруднено движение на пересечении Бурхана Шахиди и Ташаяк.

Отметим, что по данным сервисов Яндекса, пробки этим вечером достигли 8 баллов.