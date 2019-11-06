Обнародован список домов, которые снесут в Казани ради строительства развязки

Перечень территорий, которые будут изъяты у населения для строительства второй очереди Большого казанского кольца, опубликовали сегодня в мэрии города. Речь идет об участке от улицы Борисковская до улицы Техническая.

Согласно документу, будут изъяты дома и участки по следующим адресам:

Тихорецкая, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 47а, 48, 49, 54, 56, 58, 58а,

Лодейная, 4, 7, 7а, 7б, 11, 25, 27, 29, 31,

Глазунова, 27а,

Горийская, 5, 58, 62, 64, 66, 60 В,

Прибрежная, 2, 25, 26, 26а,

Елабужская, 2, 2а, 4, 6,

1-я Елабужская, 10а,

2-я Елабужская, 1, 9, 11,

Запорожская, 30, 32, 39, 41, 43, 45, 47, 49,

Тульская, 8,

Землемерная, 1, 3 и 5.

Участки будут выкуплены у населения; все строения, расположенные на них, пойдут под снос, сообщают в мэрии Казани. Более подробную информацию можно найти в Сборнике документов.

