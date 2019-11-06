Чуть не убил. В Татарстане застолье закончилось поножовщиной

В Бугульме 49-летний мужчина чуть не убил родного племянника. 4 ноября мужчина пришел в гости к родственнику, они выпивали всю ночь, но ближе к утру застолье пошло не так – между ними произошел конфликт. Один из мужчин схватил нож и вонзил его в грудь племянника.

41-летнего мужчину доставили в Бугульминскую ЦРБ с колото-резаной раной грудной клетки.

Нападавшего удалось оперативно задержать, сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

Заведено уголовное дело по статье покушение на убийство, проводятся следственные действия, рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.