«И никто не остановился»: под Казанью машина слетела с дороги и сделала «сальто»

В социальных сетях появилась видеозапись аварии на въезде в Казань со стороны Лаишево. На кадрах видно, как желтый Nissan Cube теряет управление и слетает в кювет, где несколько раз переворачивается. Очевидцы утверждают, что за рулем была девушка.

Пользователей привел в негодование тот факт, что ни одна машина в зоне видимости не остановилась узнать, что произошло с водителем:

"И никто не остановился!!! Никто..." - пишет Фарида

"Убивать будут- никто не поможет. Привыкайте, теперь мы живем в таком обществе" - отвечает ей Владлен

"Самое страшное,что все проехали мимо" - соглашается пользователь по имени Галина.

Комментаторы предположили, что водителя могли "подрезать", либо в аварии виновата летняя резина. Также казанцы вспомнили еще одну похожую аварию на этом участке дороги:

"Зимой в этом же месте улетела гранта на крышу. Проклятое место какое то".