Жители Казани нашли на улице тело, погрызенное собаками

Страшную находку сделали жители Казани 3 ноября в Авиастроительном районе. По данным Следственного комитета республики, в 20 метрах от перекрестка улиц Тэцевская и Копылова прохожие обнаружили тело мужчины, которое было погрызено животными.

По предварительным данным, мужчина погиб от переохлаждения, после этого тело нашли бродячие собаки. Известно также, что погибшему был 41 год и он злоупотреблял алкоголем.

Сейчас проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.