Чистите зубы правильно.
Чистить зубы нужно не меньше 2-х раз в день, утром и вечером перед сном. Чистить зубы можно как до приема пищи, так и после.
Используйте зубную нить.
Существует огромный выбор зубных нитей: с круглым сечением и плоским, супер-флосы, с фтор-покрытием и т.д. Чистить нитью нужно один раз в день перед сном, совмещая с последующей чисткой зубов. Движение нити делаются только по оси зуба.
Время чистки зубов.
Среднее время чистки зубов составляет 2-3 мин. Чистить внутреннюю и внешнюю поверхность зубов следует, придерживаясь правила "от красного к белому", т.е. направление движения зубной щетки должно происходить от десен к верхней части зуба. Так остатки пищи и бактерии не смогут попасть в десенные карманы, при этом вы предотвратите развитие гнилостных и воспалительных процессов.
Чистка мягких тканей полости рта.
Чистка внутренней поверхности щек и языка является немаловажным фактором, который устраняет микроорганизмы. Если зубная щетка имеет дополнительную функцию чистки мягких тканей на тыльной стороне, тогда во время чистки зубов автоматически очищается поверхность щек.
Правильная зубная щетка.
Зубная щетка должна иметь искусственные волокна щетины. Головка зубной щетки должна быть по размеру равной примерно 2-2.5 зуба в длину. Если Вы не знаете, какую щетку выбрать, возьмите средней жесткости, но лучше проконсультироваться с врачом.
Правильная зубная паста.
Зубных паст существует большое количество и каждая имеет свою функцию. Сказать, какая нужна лично вам, может только врач-стоматолог. Однако, не смотря на это, ни одна зубная паста не будет нести свою функцию, если перед этим не было проведена профессиональная чистка зубов, что позволяет устранить зубной налет и зубной камень.