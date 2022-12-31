Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать
Редакция ProKazan.ru советует, куда стоит обратиться

Бонус: подборка скидок на лечение зубов
Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать
Редакция ProKazan.ru советует, куда стоит обратиться

Бонус: подборка скидок на лечение зубов
Ежемесячно в Казани лечат тысячи зубов, а казанцы тратят на это миллионы рублей. И это не считая имплантации, установки брекетов и прочего. Как известно, своевременная профилактика - лучше лечения, поэтому журналист ProKazan.ru узнал у врачей города о рекомендациях, которые помогут избежать возникновения кариеса.

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Как избежать кариеса?
Чистите зубы правильно.
Чистить зубы нужно не меньше 2-х раз в день, утром и вечером перед сном. Чистить зубы можно как до приема пищи, так и после.


Используйте зубную нить.
Существует огромный выбор зубных нитей: с круглым сечением и плоским, супер-флосы, с фтор-покрытием и т.д. Чистить нитью нужно один раз в день перед сном, совмещая с последующей чисткой зубов. Движение нити делаются только по оси зуба.
Время чистки зубов.
Среднее время чистки зубов составляет 2-3 мин. Чистить внутреннюю и внешнюю поверхность зубов следует, придерживаясь правила "от красного к белому", т.е. направление движения зубной щетки должно происходить от десен к верхней части зуба. Так остатки пищи и бактерии не смогут попасть в десенные карманы, при этом вы предотвратите развитие гнилостных и воспалительных процессов.

Чистка мягких тканей полости рта.
Чистка внутренней поверхности щек и языка является немаловажным фактором, который устраняет микроорганизмы. Если зубная щетка имеет дополнительную функцию чистки мягких тканей на тыльной стороне, тогда во время чистки зубов автоматически очищается поверхность щек.
Правильная зубная щетка.
﻿Зубная щетка должна иметь искусственные волокна щетины. Головка зубной щетки должна быть по размеру равной примерно 2-2.5 зуба в длину. Если Вы не знаете, какую щетку выбрать, возьмите средней жесткости, но лучше проконсультироваться с врачом.

Правильная зубная паста.
Зубных паст существует большое количество и каждая имеет свою функцию. Сказать, какая нужна лично вам, может только врач-стоматолог. Однако, не смотря на это, ни одна зубная паста не будет нести свою функцию, если перед этим не было проведена профессиональная чистка зубов, что позволяет устранить зубной налет и зубной камень.
К какому стоматологу записаться?
Сеть «Стомус» объединяет 6 клиник в Казани и 2 клиники в Альметьевске, предлагая пациентам широкий спектр качественных услуг по приемлемым ценам с 1998 года! Работа строится на принципах профессионализма, высокого качества по доступной цене и превосходного уровня обслуживания.

→Комплексный подход к лечению — современные методы лечения и материалы. В клиниках работают квалифицированные специалисты, среди которых есть хирурги, ортопеды, терапевты и ортодонты.
→Инновационные технологии — для отбеливания зубов используются Zoom 3, Amazing White, для протезирования и имплантологии – оксид циркония и Procera.
→Современное оснащение — сеть клиник «Стомус» сотрудничает только с надёжными и зарекомендовавшими себя компаниями-производителями стоматологических материалов.
→Собственная зуботехническая лаборатория — позволяет выполнять работы по протезированию в более короткие сроки, а также контролировать качество работ на каждом этапе.
→Лечение пациентов любого возраста — отзывчивые стоматологи найдут подход к каждому ребенку и взрослому
→Визуализация лечения — пациент может следить за действиями специалиста за счёт внутриротовой камеры.
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Гарантия: клиника гарантирует комплексную диагностику и предлагает различные формы стоматологической помощи, хирургические и косметические стоматологические услуги.
Специалисты: коллектив из стоматологов высшей квалификации, который имеет огромный практический опыт и опыт стажировки в ведущих западных стоматологических клиниках. Врачи клиники "Инностом" постоянно повышают свою квалификацию, проходя обучающие курсы по применению современных технологий.

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Контроль каждого этапа лечения. Клиника учитывает желания пациентов, поэтому каждый этап лечения выстраивается совместно.
Технологии. Применение современных методов диагностики и новейших технологий позволяют составить несколько вариантов комплексного плана лечения и выбрать наиболее подходящий вам по стоимости без потери качества.

"Мы точно знаем, как лечить каждый конкретный случай, так как проводим полную диагностику перед началом лечения.
Цель каждого нашего специалиста – подарить пациенту здоровую и красивую улыбку без боли и огромных затрат!" - руководство клиники.
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За 12 лет работы:
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♦ десятки тысяч спасенных зубов
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- Профессиональная гигиена под контролем микроскопа
- Извлечение инструментов под контролем микроскопа
- Цифровое планирование имплантации и изготовление навигационных шаблонов
- Лечение дисфункции ВНЧС (щелчки, боли в суставе)
- Виниры в комплексе с полной диагностикой ВНЧС
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В клинике заботятся о вашей безопасности - все материалы и оборудование, применяемые во время лечения зубов, сертифицированы и не содержат запрещенных компонентов.
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Редакция ProKazan.ru
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