Чистите зубы правильно.

Чистить зубы нужно не меньше 2-х раз в день, утром и вечером перед сном. Чистить зубы можно как до приема пищи, так и после.





Используйте зубную нить.

Существует огромный выбор зубных нитей: с круглым сечением и плоским, супер-флосы, с фтор-покрытием и т.д. Чистить нитью нужно один раз в день перед сном, совмещая с последующей чисткой зубов. Движение нити делаются только по оси зуба.

Время чистки зубов.

Среднее время чистки зубов составляет 2-3 мин. Чистить внутреннюю и внешнюю поверхность зубов следует, придерживаясь правила "от красного к белому", т.е. направление движения зубной щетки должно происходить от десен к верхней части зуба. Так остатки пищи и бактерии не смогут попасть в десенные карманы, при этом вы предотвратите развитие гнилостных и воспалительных процессов.



Чистка мягких тканей полости рта.

Чистка внутренней поверхности щек и языка является немаловажным фактором, который устраняет микроорганизмы. Если зубная щетка имеет дополнительную функцию чистки мягких тканей на тыльной стороне, тогда во время чистки зубов автоматически очищается поверхность щек.