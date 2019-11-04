«На свой народ нельзя плевать»: казанец посвятил песню бане в Дербышках

Снесенная баня в поселке Дербышки продолжает будоражить умы казанцев. Житель города Николай Савин написал о сносе бани песню. Видеозапись опубликовали на сайте "Бизнес Online". В тексте автор восстанавливает историю здания со времен его постройки:

"Помнят люди это время, среди лесов, среди болот,/ народ приехал ленинградский и строить начали завод. / И не щадя совсем здоровья все засучили рукава./ Как завещал товарищ Сталин, росли цеха и корпуса. /И зашумел завод в то время, все силы фронту отдавал. /Вокруг бараки голодали, но баню строил, поднимал".

Автор также вспоминает, что в баню ходили "со всей округи", посетителям памятен буфет и газировка с двойным сиропом. Снос здания начали ночью, и в тексте процесс сравнили с немецкой бомбежкой. "Пришли неместные ребята, и здесь, в Дербышках, им не жить" - подчеркивает Николай Савин.

"Уйдут чиновники, элита, ну кто их будет вспоминать,/ а баня - это наша память, на свой народ нельзя плевать" - завершает свое произведение исполнитель.

Напомним, что баня, о которой идет речь, была построена в поселке Дербышки в 1949 году, снесли ее, вопреки просьбам местных жителей, в октябре этого года. Местные активисты уже обратились с просьбой разобраться в истории к Президенту РФ Владимиру Путину.