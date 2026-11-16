Колотвин: отказ от мытья обуви после кладбища ничем не грозит

Православная церковь не требует от верующих обязательного очищения обуви после посещения кладбища. Опасения, что вместе с землей с могил можно принести домой болезни, беды или несчастья, не имеют оснований в христианском вероучении. Об этом рассказал клирик храма Ризоположения в Леонове, иерей Стахий Колотвин, в беседе с изданием «Аргументы и факты».

По словам священнослужителя, привычка тщательно мыть обувь после похорон или посещения могил связана прежде всего с народными поверьями. Некоторые люди используют для этого не только воду и мыло, но и соль, считая подобные действия защитой от несчастий.

Однако, как подчеркнул Колотвин, церковных предписаний на этот счет не существует.

Откуда появился обычай очищать обувь после кладбища

Священник объяснил происхождение подобных представлений древними языческими традициями.

В прошлом места захоронений нередко воспринимались как опасная территория, связанная с потусторонними силами. Считалось, что соприкосновение с кладбищенской землей способно навлечь на человека неприятности.

Со временем эти опасения превратились в бытовые запреты и обряды, которые сохраняются до сих пор.

По словам Колотвина, некоторые люди продолжают верить, что частицы земли на подошвах могут принести в жилище болезни или смерть.

Священнослужитель подчеркнул, что такие страхи не имеют отношения к православному учению.

Можно ли прикасаться к могилам и надгробным крестам

Иерей напомнил, что в христианской традиции кладбище является местом погребения усопших и сохранения памяти о них.

Прикосновение к надгробному кресту, могиле или земле не считается духовным осквернением.

В качестве примера Колотвин привел почитание мощей святых. Верующие прикладываются к святыням, и подобные действия не рассматриваются церковью как источник несчастий.

Священник отметил, что смерть близкого человека связана со скорбью и переживаниями. Однако это не означает, что место захоронения следует воспринимать как источник опасности.

Согласно разъяснению священнослужителя, посещение кладбища не требует специальных обрядов очищения.

Почему суеверия сохраняются до сих пор

Колотвин связал распространение кладбищенских поверий с недостатком знаний о причинах заболеваний и смерти в прежние времена.

Когда люди не понимали механизмов распространения инфекций и влияния антисанитарных условий, происходящее нередко объясняли действием неизвестных сил.

Такие представления постепенно закреплялись в повседневных обычаях и передавались следующим поколениям.

По мнению священника, сегодня суеверия продолжают существовать из-за страха перед смертью. Дополнительную роль играет распространение в интернете материалов, поддерживающих подобные убеждения.

При этом обычная очистка обуви от грязи остается вопросом личного удобства и гигиены, а не религиозной обязанностью.

Таким образом, православная церковь не запрещает мыть обувь после кладбища, но и не требует совершать подобные действия для защиты от предполагаемых несчастий.

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