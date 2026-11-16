Мясников: укол витамина К спасет новорожденного от геморрагической болезни

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о важности введения витамина К новорожденным. По его словам, одна инъекция после рождения помогает предотвратить опасное нарушение свертываемости крови, которое способно привести к тяжелым кровотечениям и даже смерти младенца. Об этом специалист сообщил в своем телеграм-канале «Доктор Мясников».

Врач объяснил, что организм ребенка в первые дни жизни испытывает естественный недостаток витамина К. Это вещество необходимо для нормальной работы системы свертывания крови.

Если его количество оказывается слишком низким, у младенца повышается риск развития геморрагической болезни новорожденных.

Почему новорожденным не хватает витамина К

Александр Мясников назвал несколько причин, по которым дети появляются на свет с небольшими запасами этого витамина.

Во время беременности витамин К плохо проходит через плаценту от матери к ребенку.

После рождения его поступление также остается ограниченным. Кишечная микрофлора младенца еще не сформировалась в достаточной степени, поэтому не может обеспечивать выработку необходимого количества вещества.

Кроме того, в грудном молоке содержится сравнительно мало витамина К.

Сочетание этих обстоятельств делает новорожденных особенно уязвимыми к нарушениям свертываемости крови.

При этом внешне ребенок может выглядеть совершенно здоровым.

Чем опасна геморрагическая болезнь новорожденных

По словам Мясникова, недостаток витамина К способен привести к внезапному кровотечению.

Опасность заключается в том, что оно может возникнуть не только на поверхности тела, но и внутри организма.

В частности, врач предупредил о риске кровоизлияний в желудочно-кишечный тракт и внутренние органы.

Наиболее тяжелым осложнением считается кровоизлияние в головной мозг.

Такие состояния могут угрожать жизни ребенка, даже если до этого у него не наблюдалось заметных проблем со здоровьем.

Мясников подчеркнул, что серьезные осложнения иногда развиваются неожиданно для родителей.

Именно поэтому профилактика дефицита витамина К имеет особое значение в первые часы и дни жизни.

Как защитить ребенка от опасного кровотечения

Врач напомнил, что для профилактики геморрагической болезни применяется однократное введение витамина К после рождения.

Препарат вводят внутримышечно. Такая процедура позволяет обеспечить организм младенца необходимым количеством вещества для нормального свертывания крови.

По словам Мясникова, подобная практика существует и в российских родильных учреждениях.

Эффективность этого подхода подтверждается медицинскими рекомендациями. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, одна инъекция витамина К после рождения значительно снижает риск опасных кровотечений у младенцев.

При этом профилактическое введение витамина отличается от самостоятельного приема витаминных добавок. Решения о медицинских процедурах для новорожденного принимаются с участием медицинских специалистов.

Почему профилактику нельзя откладывать

Особенность кровотечений, связанных с нехваткой витамина К, заключается в том, что перед развитием тяжелого состояния у ребенка могут отсутствовать выраженные предупреждающие признаки.

Поэтому ожидание появления симптомов не является надежным способом защиты.

Медицинские специалисты рекомендуют проводить профилактику вскоре после рождения, не дожидаясь возможных осложнений.

Как пояснил Александр Мясников, своевременное введение витамина К помогает предотвратить заболевание, которое при тяжелом течении представляет непосредственную угрозу для жизни ребенка.

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