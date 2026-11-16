В Норвегии прошла волна радости из-за недопуска РФ на МЧМ в Канаде

Норвежский хоккейный союз положительно отреагировал на решение не допускать сборную России к молодежному чемпионату мира, который пройдет в Канаде. После отказа канадских властей разрешить въезд российским спортсменам норвежская команда сохранила право участвовать в турнире. Генеральный секретарь национальной федерации Петтер Сальстен заявил, что организация очень довольна таким исходом. Об этом сообщает норвежское издание VG.

По словам Сальстена, последние две недели стали непростыми для норвежской сборной из-за неопределенности вокруг ее участия в соревнованиях.

Игроки, тренеры, сотрудники команды и родители молодых хоккеистов готовились к поездке в Канаду почти год. Однако после решения спортивного арбитража возникла вероятность, что Норвегия лишится места на чемпионате.

Представитель федерации отметил, что окончательное решение стало хорошей новостью для всех, кто участвовал в подготовке команды.

Почему Норвегия могла пропустить чемпионат

Причиной неопределенности стало решение Спортивного арбитражного суда, вынесенное 30 октября 2026 года.

Суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к ряду международных турниров сезона.

В число соревнований вошел и молодежный чемпионат мира, запланированный в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

После этого норвежская федерация получила информацию, что российская команда может занять ее место среди участников турнира.

Норвегия оказалась под угрозой исключения из состава участников как сборная с самым низким рейтингом среди квалифицировавшихся команд.

Канада отказалась допускать российских хоккеистов

Ситуация изменилась 11 ноября, когда канадские власти подтвердили ограничения на въезд российских спортсменов.

Правительство Канады сообщило, что российские хоккеисты не смогут принять участие в молодежном первенстве даже при наличии действующих виз.

Ограничения касаются участия в соревнованиях на территории страны и исключают возможность выступления российской команды.

15 ноября Международная федерация хоккея официально подтвердила, что сборная России не сыграет на молодежном чемпионате мира.

При этом организация рассмотрела возможность альтернативного проведения соревнований, но решила сохранить Канаду в качестве страны-хозяйки.

Как на решение отреагировали в Норвегии

Петтер Сальстен сообщил, что в Норвежском хоккейном союзе удовлетворены окончательным решением.

Он подчеркнул, что неопределенность затронула не только руководство федерации, но и самих хоккеистов, тренерский штаб и семьи спортсменов.

По словам генерального секретаря, все они давно ожидали поездки на чемпионат и заранее занимались подготовкой.

Сальстен также указал, что Международная федерация хоккея пыталась выполнить решение арбитража, однако позиция канадских властей не позволила российской сборной выступить на турнире.

В результате место Норвегии на молодежном первенстве было сохранено.

Что известно о предстоящем турнире

Молодежный чемпионат мира по хоккею состоится в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Соревнования начнутся 26 декабря 2026 года и завершатся 5 января 2027 года.

Норвежская сборная сможет выступить в турнире согласно первоначальным планам.

Российская команда, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда, участия в чемпионате не примет из-за ограничений со стороны принимающей страны.

Таким образом, вопрос о составе участников ближайшего молодежного первенства разрешился в пользу Норвегии, однако ситуация вокруг возвращения российских сборных на другие международные соревнования остается неопределенной.

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