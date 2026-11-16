Россияне купили 3,49 млн упаковок коллагена за девять месяцев

В России за первые девять месяцев 2026 года значительно увеличился спрос на коллаген. За этот период покупатели приобрели 3,49 миллиона упаковок добавки, что на 68,6% превышает результат января — сентября прошлого года. Одновременно средняя стоимость продукции заметно снизилась. Такие данные Центра развития перспективных технологий приводит газета «ВЗГЛЯД» со ссылкой на РИА Новости.

Согласно статистике аналитиков, количество проданных упаковок коллагена за год увеличилось примерно в 1,7 раза.

Исследование охватывает продажи продукции в России за три квартала текущего года.

Как изменились цены на коллаген

Рост продаж сопровождался снижением средней стоимости одной упаковки.

Если за аналогичный период 2025 года покупатели платили за коллаген в среднем около 1798 рублей, то в 2026 году этот показатель составил 1405 рублей.

Таким образом, средняя цена упаковки уменьшилась на 393 рубля, или приблизительно на 22%.

При этом количество приобретенных упаковок выросло почти на 70%.

Такие показатели свидетельствуют об увеличении продаж в натуральном выражении на фоне удешевления продукции.

В каких регионах коллаген покупают чаще

Наибольшая активность покупателей зафиксирована в Москве.

По данным Центра развития перспективных технологий, в столице за девять месяцев продали 1653 упаковки коллагена в расчете на каждые 10 тысяч жителей.

Этот результат значительно превышает показатели остальных регионов.

Второе место заняла Томская область, где на аналогичное количество населения пришлось 380 упаковок.

Разница между Москвой и Томской областью составила более четырех раз.

В пятерку регионов с наиболее высокими продажами также вошли Новосибирская и Калужская области, а также Удмуртская Республика.

Пять регионов с наибольшим спросом

Количество проданных упаковок коллагена на 10 тысяч жителей за январь — сентябрь 2026 года

Москва — 1 653

Томская область — 380

Новосибирская область — 185

Удмуртия — 181

Калужская область — 177

Статистика показывает, что продажи коллагена распределяются по регионам неравномерно. Москва заметно опережает остальные субъекты страны по количеству приобретенных упаковок относительно численности населения.

При этом приведенные сведения отражают именно объемы продаж. Они не позволяют определить, сколько жителей регулярно принимают коллаген, поскольку один покупатель может приобретать несколько упаковок.

По итогам трех кварталов 2026 года российский рынок коллагеновых добавок продемонстрировал существенный рост продаж на фоне снижения средней цены продукции.

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