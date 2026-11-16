Захоронения у мыса Трафальгар изменили представления о бронзовом веке

Два коллективных захоронения на испанском мысе Трафальгар помогли археологам уточнить представления о погребальных традициях бронзового века. В гробницах нашли останки как минимум 20 человек, а радиоуглеродное датирование связало большинство погребений с периодом 1875–1600 годов до нашей эры.

Первое сооружение обнаружили в 2021 году, второе — в 2022-м. Они находятся на побережье Атлантического океана, недалеко от Гибралтарского пролива, на расстоянии около 180 метров друг от друга. Во второй гробнице круглая камера диаметром примерно 2,9 метра была засыпана песком. После повреждения крыши древние строители укрепили ее опорами.

В первой усыпальнице обнаружили кости как минимум 13 человек, во второй — семи. Исследование показало, что захоронения могли совершаться в несколько этапов: более поздние останки частично располагались поверх ранних. Схожие результаты дали 16 радиоуглеродных дат. При этом одна из дат указывает на возможное повторное использование первой гробницы.

Особый интерес представляют погребальные предметы. Рядом с останками молодой женщины нашли две золотые серьги, серебряные и слюдяные бусины, а также изделия из слоновой кости, в том числе части гребня. Во второй камере обнаружили украшение и наконечник из мышьяковистой меди. По мнению исследователей, некоторые материалы могли поступить сюда по торговым маршрутам. Вероятно, слоновая кость была привезена из Африки.

Ранее считалось, что на юге Иберийского полуострова коллективные гробницы стали уступать место индивидуальным погребениям уже в начале бронзового века, около 2200–2100 годов до нашей эры. Находки у Трафальгара свидетельствуют, что прежние обычаи в отдельных районах продолжали существовать значительно позже.

При этом ученые пока не установили, когда именно были построены каменные сооружения. Для этого потребуется отдельное исследование осадков с применением оптически стимулированной люминесценции. На нынешнем этапе можно говорить о времени использования гробниц, но не о точной дате их возведения, сообщает "Самара Онлайн 24".