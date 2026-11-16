Новости Казани

Глава пресс-службы мэрии Казани уходит после десяти лет работы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Владимир Казанцев покинул пост начальника информационно-аналитического управления мэрии Казани. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин, поблагодарив его за десятилетнюю работу.

Метшин отметил, что Казанцев полностью перестроил работу пресс-службы: когда он начинал, в подразделении было всего четыре человека, а теперь представители есть в каждом структурном подразделении. Градоначальник подчеркнул, что диалог с федеральными и республиканскими структурами выстроен своевременно, а востребованность направлений видна по числу подписчиков каналов.

За заслуги Казанцеву вручили благодарность Президента России Владимира Путина. Сам он назвал работу в Исполкоме прекрасной школой и пожелал коллегам успехов, отметив, что это были непростые, но интересные десять лет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

3 часа назад

На День матери приготовлю курицу в сливочном соусе с грушей: рецепт необычного горячего для семейного ужина

Интересное в Казани

2 часа назад

Пока одни отскребают лёд, другие уже выезжают: рассказываем, какие зимние опции реально нужны в Казани

следы от тараканов в квартире

Новости России

день назад

Что нельзя ставить на новогодний стол 2027 года: какие блюда не понравятся Огненной Козе

Гид по Казани

3 дня назад

Повод для впечатлений: взрослый день рождения в Казани

сделать пирсинг пупка в Санкт-Петербурге

Кулинария

11 часов назад

Вместо обычных блинов готовлю кружевные блинные мешочки: рецепт красивого завтрака с нежной начинкой для мамы

Кулинария

день назад

Вместо обычного пирога испеку «Зимнюю улитку»: рецепт красивой выпечки с яблоками и ароматной начинкой

Кулинария

5 часов назад

Пирог «Мамино счастье» готовлю с секретной заливкой: рецепт домашней выпечки, которая получается особенно нежной

Кулинария

17 часов назад

На праздничный стол приготовлю куриные кармашки: рецепт с начинкой, которая делает мясо особенно сочным

Кулинария

день назад

Из слоеного теста делаю праздничные колокольчики: рецепт закуски, которая выглядит сложнее, чем готовится
Экономика
5 часов назад

Казанская компания построит флагманскую школу СИБУРа в Нижнекамске

В Нижнекамске выбран генеральный подрядчик стро...

Технологии

час назад

В Татарстане впервые продали квартиру по биометрии

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске назначен новый глава исполкома

Не у нас

4 часа назад

Журова: недопуск россиян из МЧМ грозит IIHF судебным разбирательством

Не у нас

4 часа назад

Произведение Пушкина «Зимний вечер» прошло сокращение в учебнике для 3 класса
Онкопациентам Татарстана расширят доступ к новы...
Новости Татарстана
10 часов назад

Онкопациентам Татарстана расширят доступ к новым препаратам по ОМС

Не у нас

4 часа назад

В Амазонии нашли оранжевого киллифиша, которому уже угрожает исчезновение

Не у нас

4 часа назад

Чего ждать от сборной Венесуэлы, с которой сыграют футболисты из РФ

Не у нас

4 часа назад

ФХР протестует против исключения сборной РФ с МЧМ-2023
Весы показали минус 40: как в Казани возвращают...
Интересное в Казани
4 дня назад

Весы показали минус 40: как в Казани возвращают телу красивые контуры