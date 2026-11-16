Глава пресс-службы мэрии Казани уходит после десяти лет работы

Владимир Казанцев покинул пост начальника информационно-аналитического управления мэрии Казани. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин, поблагодарив его за десятилетнюю работу.

Метшин отметил, что Казанцев полностью перестроил работу пресс-службы: когда он начинал, в подразделении было всего четыре человека, а теперь представители есть в каждом структурном подразделении. Градоначальник подчеркнул, что диалог с федеральными и республиканскими структурами выстроен своевременно, а востребованность направлений видна по числу подписчиков каналов.

За заслуги Казанцеву вручили благодарность Президента России Владимира Путина. Сам он назвал работу в Исполкоме прекрасной школой и пожелал коллегам успехов, отметив, что это были непростые, но интересные десять лет.