Новости Татарстана

В Болгаре и Новошешминске обсудили строительство кадетской школы и ремонт больницы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Председатель Госсовета Татарстана Фарид Абдулганиев в ходе рабочих поездок в Новошешминский и Спасский районы ознакомился с состоянием социальных объектов и выслушал просьбы о помощи в их обновлении. В Новошешминске речь идет о начальной школе — детском саде и стационаре центральной районной больницы, а в Болгаре — о строительстве отдельного здания для кадетской школы-интерната, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В Новошешминском районе Абдулганиев посетил начальную школу — детский сад, построенный в 1974 году. В здании площадью 1,2 тыс. кв. м обучаются 117 младшеклассников и 22 воспитанника детского сада. Капремонт здесь не проводился с 2010 года, сейчас требуется замена окон, дверей, инженерных систем и обновление игровых площадок. В этом году по республиканской программе запланирован ремонт пищеблока.

Еще один проблемный объект — Новошешминская ЦРБ, обслуживающая 30 населенных пунктов. Ее стационар, возведенный в 1991 году, капитально не ремонтировался, в 2018-м обновили только поликлинику. По словам главы района Егора Тарнавского, вопрос ремонта школы и больницы прорабатывается с профильными министерствами, подготовлена проектно-сметная документация, муниципалитет рассчитывает включить объекты в республиканские программы.

В Спасском районе Абдулганиев посетил Болгарскую кадетскую школу-интернат им. Карпова, где учатся 108 человек, 40 из них живут в интернате. Учреждение располагается на базе второй школы Болгара, и мест уже не хватает. Директор Дмитрий Челышев вместе с родителями обратился с просьбой построить отдельный комплекс с интернатом, спортзалом и плацем. Также глава парламента осмотрел Спасский техникум отраслевых технологий, где в этом году завершился капремонт учебного корпуса и общежития, а на следующий год запланировано строительство нового лабораторно-практического корпуса.

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