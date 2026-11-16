Новости Татарстана

Суд смягчил наказание владельцу собак, загрызших женщину в Самосырово

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Верховный суд Татарстана пересмотрел приговор 78-летнему Иосифу Лившицу, чьи собаки в ноябре прошлого года насмерть загрызли женщину в Самосырово. Апелляционная инстанция частично удовлетворила жалобу осужденного и уменьшила размер компенсации морального вреда родственникам погибшей.

Ранее Советский районный суд Казани признал Лившица виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев, а также запретил заниматься разведением и содержанием собак на два с половиной года. Первоначально осужденный должен был выплатить по 2 миллиона рублей троим потерпевшим, однако теперь суммы изменились: мужу и матери погибшей — по 1 миллиону рублей, сестре — 500 тысяч рублей.

По данным следствия, Лившиц, являясь директором ООО «Буревестник», содержал стаю собак на территории своей промбазы. Животные вели себя агрессивно и могли свободно покидать территорию, что создавало угрозу для окружающих. Трагедия произошла 9 ноября 2024 года, когда 17 собак вышли за пределы базы и напали на жительницу Константиновки Жанну Хусаинову — женщина скончалась от множественных рваных ран.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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