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Высокий уровень тирозина в крови может сокращать жизнь мужчин на год

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Исследование с участием более 270 тысяч человек показало возможную связь между уровнем тирозина в крови и продолжительностью жизни мужчин. Ученые из Университета Гонконга и Университета Джорджии проанализировали данные британского биобанка, сообщает Science XXI.

В работе рассматривались две аминокислоты — фенилаланин и тирозин. Эти вещества участвуют в обмене веществ и работе мозга.

Исследователи сопоставили концентрацию аминокислот в крови с показателями смертности и предполагаемой продолжительностью жизни. Дополнительно они применили метод менделевской рандомизации, который помогает оценивать возможную причинно-следственную связь.

По расчетам авторов, повышенный уровень тирозина может быть связан с сокращением продолжительности жизни мужчин почти на один год. У женщин такой зависимости не обнаружили.

Фенилаланин после учета уровня тирозина не показал связи с продолжительностью жизни ни у мужчин, ни у женщин.

Ученые отмечают, что у мужчин в среднем концентрация тирозина выше, чем у женщин. Это различие может быть одним из факторов, связанных с разницей в средней продолжительности жизни между полами.

При этом работа не доказывает, что именно тирозин определяет этот разрыв. Исследователи подчеркивают, что выявленная связь требует дальнейшей проверки.

Точные причины зависимости пока неизвестны. Среди возможных механизмов ученые рассматривают инсулинорезистентность, особенности выработки нейромедиаторов и различия в реакции организма на стресс у мужчин и женщин.

Тирозин также продается как пищевая добавка для повышения концентрации и умственной работоспособности. Однако авторы исследования не проверяли влияние таких добавок на продолжительность жизни.

Полученные данные не означают, что прием тирозина в виде добавок сокращает жизнь. Для подтверждения результатов и оценки влияния питания на уровень этой аминокислоты нужны дополнительные исследования.

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