Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выступил с критикой канадского хоккеиста Уэйна Гретцки из-за его позиции по участию российских спортсменов в молодёжном чемпионате мира 2027 года. По мнению Васильева, поддержка отказа в выдаче виз российским хоккеистам негативно сказалась на отношении болельщиков к бывшей звезде НХЛ. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Поводом для реакции российского спортсмена стало заявление Гретцки в поддержку премьер-министра Канады Марка Карни. Ранее глава канадского правительства сообщил, что российские хоккеисты не получат въездные визы для участия в предстоящем мировом первенстве.

Гретцки одобрил такую позицию и выразил мнение, что ее поддерживают многие жители Канады, в том числе представители хоккейного сообщества.

Васильев негативно оценил высказывание знаменитого канадского спортсмена. Он заявил, что тот, по его мнению, слишком увлекся политикой и оказался под влиянием пропаганды.

Двукратный олимпийский чемпион также отметил, что действия Гретцки привели к утрате уважения со стороны части российских любителей хоккея.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. Местами проведения соревнований станут канадские города Эдмонтон и Ред-Дир.

Ранее 30 октября Спортивный арбитражный суд вынес решение по спору Федерации хоккея России с Международной федерацией хоккея. Арбитраж обязал международную организацию допустить российские сборные к соревнованиям.

Однако позиция канадских властей создала дополнительные препятствия для участия российской молодёжной команды в предстоящем турнире.

Таким образом, вопрос возвращения отечественных хоккеистов на международную арену остается нерешенным, а заявления известных представителей мирового хоккея продолжают вызывать реакцию в спортивном сообществе.

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