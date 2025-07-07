В России разработан новый метод получения фермента для мРНК-вакцин



Вакцины на основе мРНК становятся гибким инструментом в борьбе с вирусами и бактериями.

Учёные из Новосибирска создали новый эффективный метод получения фермента, необходимого для разработки мРНК-вакцин, которые использовались в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

МРНК-вакцины представляют собой перспективный инструмент для борьбы с вирусами и бактериями, а также рассматриваются как средства лечения онкологических заболеваний и аллергий. Одним из их основных преимуществ является высокая скорость и простота разработки по сравнению с традиционными вакцинами. Эти вакцины используют рибонуклеиновую кислоту (РНК), которая кодирует белки патогенов, стимулируя иммунный ответ.

Учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН разработали метод получения поли(А)-полимеразы, фермента, который необходим для исследований генов и создания мРНК-вакцин. Фермент был получен из кишечной палочки.

Исследователи тестировали семь штаммов кишечной палочки, изменяя температуру, чтобы выяснить, какой из них наиболее эффективно вырабатывает этот фермент. Результаты показали, что один из широко используемых штаммов обладает необходимыми характеристиками по количеству и активности клеток. Это открытие важно, поскольку в условиях ограничений на импорт штаммов E. coli из-за рубежа, использование широко доступного штамма стало отличным решением.

Источник: Тасс