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· 16+ · Анастасия Котенкова

Казань обогнала Санкт-Петербург в рейтинге городов для абитуриентов

По результатам исследования, проведенного EdTec...

kpfu.ru

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По результатам исследования, проведенного EdTech-компанией «ПОВУЗАМ», Казань оказалась на втором месте в списке самых популярных городов для поступления, обойдя Санкт-Петербург. В опросе, который проводился с 15 по 31 мая среди 900 старшеклассников из девяти регионов России, 14,3% абитуриентов выбрали Казань как предпочтительное место для учебы. Это больше, чем в Санкт-Петербурге, который привлек 13,7% опрошенных.

Исследование показало, что для 65% школьников важен «интересный учебный процесс», а для 26% — возможность завести полезные связи и окружение в университете. Казань, как город с высоким образовательным потенциалом, привлекает абитуриентов и своим развитым студенческим сообществом, где важно не только качество обучения, но и социальная активность. Эти факторы, очевидно, сыграли роль в том, что Казань стала одним из лидеров среди городов, где школьники хотят учиться.

Кроме того, Казань значительно выигрывает в доступности для абитуриентов, не попавших на бюджетные места. 26% опрошенных школьников отметили, что для них важна возможность начать работать с первого курса, и Казань в этом плане предоставляет хорошие перспективы.

Хотя Казань остается на втором месте, важно отметить, что количество мест в университетах города не соответствует спросу. В Татарстане учится только 3,36% студентов России, а половина тех, кто мечтает учиться в Казани, в итоге будет вынуждена выбирать учебу в других регионах из-за ограниченности бюджетных мест.

Родителям важно заранее обсудить с детьми реальную картину и перспективы продолжения учебы в Казани, чтобы не было неоправданных ожиданий.

Таким образом, Казань продолжает оставаться важным образовательным центром, предлагающим абитуриентам не только качественное образование, но и перспективы для профессионального роста и развития.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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