Медики назвали популярный, но опасный завтрак, который может привести к раку



Диетологи призвали отказаться от бутербродов с колбасой на завтрак.

Исследования показали, что популярный завтрак, состоящий из бутербродов с колбасой, не приносит пользы и может быть вреден для здоровья. В колбасе содержатся вредные вещества, которые могут нанести организму серьёзный урон. Также в список вредных завтраков входят сладкая выпечка, пончики, готовые сухие завтраки и жареный бекон.

Колбасные изделия содержат много соли, сахара и трансжиров. Постоянное потребление таких продуктов может привести к закупорке сосудов, плохому кровообращению, а также негативно повлиять на слизистую оболочку желудка и кишечника. Это может вызвать воспалительные процессы, которые со временем перерастают в злокачественные новообразования.

«Потребляя хлеб с колбасой, вы также употребляете большое количество нитритов и нитратов, что в долгосрочной перспективе связано с повышенным риском развития некоторых видов рака», — предупредили специалисты.

Источник: potokmedia.ru