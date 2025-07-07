Врачи объяснили, как неправильная поза во сне может повлиять на здоровье

Положение тела во сне – не просто привычка, а фактор, который может разрушать здоровье.

Каждую ночь наше тело сталкивается с невидимыми угрозами, такими как храп, рефлюкс, скачки давления, утренние головные боли и ощущение разбитости, даже после восьми часов сна. Чаще всего причиной этих проблем является неправильная поза во время сна.

Сон на левом боку имеет положительное влияние на пищеварение и сердце: снижает интенсивность изжоги, улучшает лимфоотток и циркуляцию крови.

Сон на спине, в свою очередь, увеличивает риск ночного апноэ, резких падений уровня кислорода в крови, ночных пробуждений и головных болей по утрам. Однако для людей с межпозвоночной грыжей такая поза может быть полезной.

Сон на правом боку создает дополнительную нагрузку на печень и усиливает проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Сон на животе перегружает шею, сдавливает органы и нарушает дыхание.

Для младенцев до трех лет рекомендуется спать на спине, чтобы снизить риски синдрома внезапной детской смерти. Подросткам лучше спать на боку или на спине для правильного формирования осанки. Людям старше 60 лет следует избегать сна на спине.

Источник: akpars.ru