Россияне всё чаще выбирают короткие путешествия для отдыха



Мини-отпуски становятся всё более популярными среди россиян.

По результатам онлайн-опроса, проведённого среди путешественников в возрасте от 18 до 60 лет, две трети туристов выезжают отдыхать дважды в год, треть — каждый сезон. Примерно 10% респондентов совершают пять и более поездок ежегодно. Туристы объясняют это стремлением сменить обстановку и перезагрузиться. Внутренний туризм набирает популярность, и россияне предпочитают отдыхать в Москве и Санкт-Петербурге, особенно в межсезонье. Летом же популярностью пользуются Кубань и Крым.

Источник: smotrim.ru