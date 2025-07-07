Россияне всё чаще выбирают короткие путешествия для отдыха
Мини-отпуски становятся всё более популярными среди россиян.
По результатам онлайн-опроса, проведённого среди путешественников в возрасте от 18 до 60 лет, две трети туристов выезжают отдыхать дважды в год, треть — каждый сезон. Примерно 10% респондентов совершают пять и более поездок ежегодно. Туристы объясняют это стремлением сменить обстановку и перезагрузиться. Внутренний туризм набирает популярность, и россияне предпочитают отдыхать в Москве и Санкт-Петербурге, особенно в межсезонье. Летом же популярностью пользуются Кубань и Крым.
Источник: smotrim.ru
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец